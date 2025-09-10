المحليات

الأحمدي: وثيقة مهمة ترسم ملامح السياسة العامة

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1447 هـ      10 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
نوّهت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي؛ بما يحظى به مجلس الشورى من دعم ورعاية واهتمام في جميع شؤونه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.
وأكدت أن الخطاب الملكي السنوي، يعكس مكانة مجلس الشورى في منظومة التشريع والرقابة في المملكة، وتجسد المتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمجلس، وحرصها على تعزيز قدرته على القيام بمسؤولياته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.
ووصفت الأحمدي الخطاب الملكي الكريم بأنه وثيقة وطنية مهمة، تحظى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي، وأن هذه المناسبة تمثل أهمية خاصة لمجلس الشورى مع انطلاق أعمال السنة الشورية الجديدة، لما يتضمنه الخطاب الملكي من رؤى سامية، وتوجهات واضحة تحدد ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ويستنير بها أعضاء المجلس في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، وفي مناشط الدبلوماسية البرلمانية. وأشارت الدكتورة الأحمدي إلى أنّ المملكة تشهد- بفضل الله- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة-أيدها الله- نهضة شاملة وتحولًا غير مسبوق، يتجلى فيما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومشروعات نوعية، لافتةً إلى أنّ هذه الإنجازات تعكس حرص القيادة الرشيدة- رعاها الله- على تحقيق مستقبلٍ مشرقٍ، يتماشى مع تطلعات المواطنين، ويعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

