اتحاد وكالات الأنباء العربية يشجب الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر

البلاد (بيروت)
شجبت الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر مساء الثلاثاء، واختراقها لكل القوانين والأعراف الدولية، وتهديدها لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الأمين العام للاتحاد فريد أيار أن استهداف دولة قطر في وقت تقوم فيه بجهود حثيثة لتقريب وجهات النظر وبذل المساعي الحميدة للتوصل إلى اتفاق لحقن الدماء، هدفه إطالة أمد الحروب والقتل والتدمير.
وعبّرت الأمانة العامة للاتحاد عن تضامنها بالكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع الجيش الإسرائيلي ووقف اعتداءاته الهمجية الذي يدفع المنطقة إلى المزيد من التوتر ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.