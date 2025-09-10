إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي

البلاد (الرياض)

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-أيّده الله- بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أمس (الثلاثاء)، الوسام لماهر الدلبحي خلال استقباله في ديوان الإمارة.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لشجاعة المواطن ماهر الدلبحي في إنقاذ الأرواح من كارثة مُحققة في محطة وقود بمحافظة الدوادمي.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة خلال الاستقبال بما قام به الدلبحي من عمل بطولي عكس القيم الأصيلة لأبناء هذا الوطن في التضحية والفداء، مؤكدًا أن ما وجّهت به القيادة الحكيمة، يعكس اعتزازها الدائم بأبنائها الأوفياء، وتقديرها لمواقفهم الشُجاعة والبطولية المُشرّفة.

من جهته، عبّر الدلبحي عن عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، ومقام سمو ولي العهد- حفظهما الله- على ما حظي به من تكريم ورعاية، مشيرًا إلى أن ما قام به واجب وطني وإنساني، يمليه عليه انتماؤه لوطنه الغالي.