هيئة الإذاعة والتلفزيون تقيم حفل إطلاق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر 2025

البلاد (الرياض)
أقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم حفل إطلاق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر 2025، معلنةً عن موسم استثنائي يضم مزيجًا من البرامج الحوارية والثقافية والترفيهية والتوعوية، في إطار سعيها لتقديم محتوى متجدد يثري تجربة المشاهد ويعكس حيوية المشهد الإعلامي.
وشهدت الدورة البرامجية الجديدة انطلاق برنامج “بيئتنا” أول أمس، فيما تستعد الهيئة لعرض برنامج “صيدن” خلال الأيام القادمة، وهو برنامج فكاهي توعوي يعالج السلوكيات الاجتماعية السلبية بطريقة مرحة وممتعة.
كما تستمر الخريطة البرامجية في تقديم مجموعة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور في مواسمها السابقة بحلة متجددة؛ حيث يواصل برنامج “رجال عبدالعزيز” في موسمه الخامس تقديم سلسلة وثائقية عن الشخصيات التاريخية المشاركة في تأسيس المملكة، ويعود “تحدي النفود” في موسمه الثاني بمشاركة نجوم الوطن العربي، فيما يعرض “المشروع” في موسمه السابع أحدث مستجدات مشاريع رؤية المملكة 2030.
كما يطل برنامج “صنوان” في موسمه الرابع ليستعرض كبار الشخصيات الأدبية، بينما يجمع برنامج “هذا مكانك” في موسمه الرابع بين المرح والتحديات والحوارات مع الضيوف.
ويستمر برنامج “لقاء خاص” في موسمه السادس باستضافة شخصيات بارزة لمناقشة ملفات مهمة، ويقدم برنامج “سمات” في موسمه الثاني مساحة لدعم الموهوبين، ويواصل “ريشة” في موسمه السادس تسليط الضوء على حياة الشخصيات الثقافية البارزة، فيما يركز برنامج “شاعر الراية” في موسمه الرابع على الشعر النبطي، ويعيد إحياء الإرث الأدبي للمملكة، مقدمًا محتوى ثقافيًا أصيلًا يجمع بين التراث والإبداع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، أن إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لشهر سبتمبر 2025 تأتي استمرارًا لنهج الهيئة في تقديم محتوى يجمع بين المتعة والفائدة، مستندين فيه على مفهوم الترفيه المسؤول، من خلال برامج ذات قيمة تعزز القيم المجتمعية الأصيلة بقوالب عفوية قريبة لقلوب الجماهير، وانطلاقًا من إستراتيجية لتحقيق ريادة إعلامية وطنية، مؤكدًأ حرص الهيئة على أن تعكس البرامج الهوية الوطنية، وتتناغم مع رحلة تحولها، وتقدم للمشاهد تجربة إعلامية متجددة ومؤثرة.