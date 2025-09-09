مهرجان ولي العهد| براق”.. من خارج دائرة الترشيحات تنال الكأس الأغلى

هاني البشر (الطائف)

من خارج دائرة الترشيحات، قدمت المطية “براق” من ميدان نجران للهجن لتخطف الأنظار، وتفوز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن 2025 لفئة “الجذاع”، بكل جدارة واستحقاق مضيفة للملكة العربية السعودية الكأس الثانية في النسخة السابعة من المهرجان.

واستطاعت “براق” لمالكها إبراهيم مشعان آل عامر، الفوز بالشوط الرابع (قعدان – عام) وخطف الكأس الأغلى بتوقيت بلغ 7:54.720 دقيقة، وصفه آل عامر بالمنجز الكبير.

وعبَّر آل عامر عن سعادته بتحقيق الانتصار، وخطف أحد كؤوس المهرجان، حيث تسلم الكأس عقب السباق من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الثلاثاء، بجانب الملاك الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة “الجذاع”، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وأضاف “قدمنا المطية “براق” وهو القعود المميز والسبوق وحصلنا على ما نريد، ثقتي بالله سبحانه ثم بهذا القعود كانت كبيرة ولله الحمد كان الكأس الأغلى من نصيبنا”.

وتابع “من بعد مقيض العام الماضي حددتُ هدفي وهو كسب الكأس، من بداية الموسم كانت البداية في إعداد المطية، ولله الحمد جملنا وتجملنا وحققنا الهدف”.

وأسترسل آل عامر “كل ما تحقق من نتائج سواء لي أو لغيري لولا وجود الدعم الكبير من الاتحاد السعودي للهجن وقبله توفيق الله عز وجل لم ليكن ليتحقق، ولهذا ننسب الفضل إلى أهله ونشكرهم جميعاً على الاهتمام والدعم لعامل الهجن وتطوير سباقاتها وفعاليتها، تأملت كثيراً في هذا القعود أن يحصل على الكأس ويبقيه في المملكة، وهذا يعني لنا الشيء الكثير، الناموس الليلة لأهل المملكة والكأس بقي بينهم”.

وعلق آل عامر على غياب السعوديين عن تحقيق كؤوس المهرجان وذهابها لمُلاك من دول الخليج، قائلاً “السعوديون لم يغيبوا عن تحقيق الكؤوس، طالما أنهم موجودون في المنافسة وفي المراكز الثلاثة الأولى هذا دليل على حضورهم، دائماً الحسم بين المراكز الثلاثة يدخل فيه عامل الحظ والتوفيق، الأهم هو التواجد في مراكز المقدمة، وتحقيق الكأس يحضر بين حين وآخر كما فعلت اليوم”.