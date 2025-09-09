منتخب تونس يتأهل لمونديال 2026

البلاد (تونس)
تأهل منتخب تونس لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه بفوز ثمين خارج ملعبه على غينيا الاستوائية بنتيجة 1 – صفر.
وانتزع المنتخب التونسي بطاقة التأهل للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخهم بهدف سجله محمد علي بن رمضان في الدقيقة (94)، ليصبح ثالث منتخب عربي يتأهل لكأس العالم (2026)، حيث سبقه منتخب الأردن والمغرب.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى (22) نقطة من (8) مباريات في صدارة المجموعة الثامنة.
