الرياضة

منتخب تونس يتأهل لمونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       9 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (تونس)
تأهل منتخب تونس لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه بفوز ثمين خارج ملعبه على غينيا الاستوائية بنتيجة 1 – صفر.
وانتزع المنتخب التونسي بطاقة التأهل للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخهم بهدف سجله محمد علي بن رمضان في الدقيقة (94)، ليصبح ثالث منتخب عربي يتأهل لكأس العالم (2026)، حيث سبقه منتخب الأردن والمغرب.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى (22) نقطة من (8) مباريات في صدارة المجموعة الثامنة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *