ملك البحرين يستقبل سمو الأمير فيصل بن سلمان

واس (المنامة)
استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في المنامة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، والوفد المرافق له.
في بداية اللقاء، نقل سموه لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.
وثمّن جلالة الملك حمد بن عيسى هذه المشاعر الأخوية الكريمة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.
واستعرض سمو الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء تجربة دارة الملك عبدالعزيز الرائدة في مجال حفظ الوثائق التاريخية والعناية بها، وإبراز قيمتها العلمية والثقافية، إلى جانب الجهود المبذولة للاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتطبيق ممارسات عالمية في الأرشفة التاريخية، وإتاحتها أمام الباحثين والمهتمين بوصفها جزءًا من الذاكرة الوطنية التي تستحق الاهتمام والرعاية.
كما أشار سموه إلى سبل التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دارة الملك عبدالعزيز والجهات المماثلة في مملكة البحرين، وتشجيع الدراسات المتخصصة والمعمقة للصلات التاريخية بين البلدين وعوامل تطورها، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التوثيق التاريخي وصون الوثائق الوطنية، ودعم الباحثين بالمصادر الأولية التاريخية من صور ووثائق ومخطوطات.
