كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقامًا قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المؤسسة العالمية غير الربحية والمنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، عن أبرز الأرقام القياسية ومؤشرات النجاح التي حققتها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي اختتمت يوم (24) أغسطس الماضي في الرياض، بعد سبعة أسابيع من المنافسات النخبوية التي شملت (25) بطولة في (24) لعبة مختلفة.
واستقطبت هذه النسخة أكثر من (2,500) من اللاعبين وأعضاء الفرق، وأكثر من (200) فريق من نحو (100) دولة حول العالم، تنافسوا على إجمالي جوائز تخطّى (70) مليون دولار، ليتوّج في نهاية المطاف النادي السعودي Team Falcons ببطولة الأندية للمرّة الثانية على التوالي.
واحتضن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 ثمانية مواقع للمهرجان المصاحب للحدث وأربع صالات مخصّصة للمنافسات، وتخطّت المساحة الإجمالية لهذه المواقع ما يقارب تسعة ملاعب كرة قدم، استقبلت المشاركين والجمهور والزوار من مختلف أنحاء العالم وقدّمت لهم تجربة لا مثيل لها، واستقطب الحدث أكثر من ثلاثة ملايين زائر في بوليفارد رياض سيتي، وشهد مشاركة نخبة من أبرز مشاهير الموسيقى والرياضة العالميين.
وشهد مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية حضورًا مميزًا في عالم صناع المحتوى، الذي استضاف أكثر من (30) عرضًا رئيسيًا، إلى جانب مشاركة أكثر من (50) شريكًا قدّموا تجارب ومبادرات مبتكرة حققت (8) مليارات انطباع، و (2) مليار مشاهدة عبر قنوات البطولة، وتم نشر أكثر من (800) ألف محتوى رقمي من قبل الجمهور الحاضر والفرق والقنوات الرسمية خلال فترة الحدث.
وعلى صعيد المشاهدة العالمية، سجلت البطولات ارتفاعًا ملحوظًا في نسب المُتابعة، وزادت المشاهدات المباشرة لـ Mobile Legends: Bang Bang بنسبة 63%، ولـHonor of Kings بنسبة 82%، ما جعل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 النسخة الأعلى مشاهدة في تاريخ البطولة حتى الآن.
وبلغ عدد مشاهدي البث المباشرة للبطولة أكثر من (750) مليون مشاهد عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية، وشهدت صالات المنافسات حضورًا كبيرًا لمئات الآلاف من الجماهير، بينهم (2,000) مشارك من برنامج Super Fans الذين سافروا خصيصًا إلى الرياض لتشجيع فرقهم المفضلة.
وشهدت البطولة تغطية إعلامية عالمية غير مسبوقة، مع أكثر من (4,000) جهة إعلامية نشرت أكثر من (30,000) مقال حول البطولة على مستوى العالم.
وبالتزامن مع ختام فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، أُقيم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 بمشاركة أكثر من (1,500) من نخبة قادة قطاعات الرياضات الإلكترونية والألعاب والرياضة والتكنولوجيا والاستثمار وغيرها، بينهم (500) رئيس تنفيذي، حيث أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وهي منافسة تاريخية ستجمع أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية حول العالم للتنافس على شرف تمثيل دولهم، على أن تُقام النسخة الأولى في الرياض خلال نوفمبر 2026.
