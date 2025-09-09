عبر مشاريع مياه وصرف الصحي وزراعة وإدارة أنقاض.. مركز الملك سلمان يدعم التعافي الشامل في سوريا

البلاد (دمشق)

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدة اتفاقيات تعاون مشترك مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية لدعم جهود التعافي والتنمية في مختلف المحافظات السورية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح.

شملت الاتفاقيات مشروع إزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي داريا ودوما بريف دمشق، حيث تهدف إلى إزالة أكثر من 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة لتسهيل حركة السكان ودعم جهود التعافي، وإعادة تدوير نحو 30 ألف متر مكعب منها، مع تزويد الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة لاستدامة عمليات الإزالة وإعادة التدوير، ليستفيد من المشروع أكثر من أربعة ملايين فرد. كما شملت الاتفاقيات تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بمحافظة دمشق، من خلال تنظيف القنوات المكشوفة وإغلاقها، بما يعزز الاستدامة البيئية والصحية ويحد من انتشار الأمراض، مستفيدًا من ذلك نحو 21 ألف فرد. وفي مجال الأمن الغذائي، تم توقيع اتفاقية لدعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية للري والصرف، وتوفير بذور القمح المحسنة، وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي والمكننة، ليستفيد من المشروع 16.500 فرد (2.750 أسرة) على مساحة 2.750 هكتارًا. كما تضمنت الاتفاقيات تأهيل آبار منطقة دوما لتعزيز استخراج المياه الجوفية ودعم استدامة الموارد المائية، وتنفيذ حملات توعوية لسكان المنطقة حول ترشيد استهلاك المياه، مستفيدًا منها نحو 250 ألف فرد.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود المملكة لدعم مشاريع قطاع المياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي في سوريا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.