طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

البلاد (طهران)

دخل الملف النووي الإيراني مرحلة حساسة مع إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، أن الوكالة تتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة بشأن استئناف التعاون الكامل معها، بعد أشهر من الجمود الذي أعقب الحرب مع إسرائيل.

وقال غروسي، في افتتاح الدورة العادية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، إنه يأمل”بصدق” أن تفضي المناقشات الجارية مع طهران إلى “توافق ناجح يسهل استئناف العمل الضروري للوكالة في إيران”.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المفاوضات مع الوكالة”لم تصل بعد إلى نتيجة نهائية”، لكنه وصف مسارها بالإيجابي. ولفت إلى أن بلاده كانت تتوقع من الوكالة الدولية “إصدار تقرير منصف يأخذ في الاعتبار الهجمات غير القانونية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية”.

وشدد بقائي على أن إيران لن تقبل بأي تفاوض حول برنامجها الدفاعي والصاروخي، موضحاً أن النقاش يتركز فقط على صياغة نص نهائي ينظم آلية التعاون مع الوكالة في “الظروف الجديدة”.

من جانبه، كشف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني أن بروكسل تسعى لاستغلال”نافذة الدبلوماسية المفتوحة بالكامل حالياً” للتوصل إلى تفاهم مع إيران يعيدها إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد أن المفوضة الأوروبية كايا كالاس تتابع الملف عن قرب، في ظل فترة زمنية محدودة لا تتجاوز 30 يوماً بعد تفعيل”آلية الزناد” من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قلل من شأن “آلية الزناد” معتبراً أن تبعاتها الاقتصادية “مبالغ فيها”، لكنه أقر بأنها تحمل وزناً سياسياً. كما شدد على استعداد طهران للتفاوض”على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة”.

يأتي ذلك بعد أن علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الذرية في أعقاب الحرب التي اندلعت مع إسرائيل في 13 يونيو الماضي، والتي شملت قصف منشآت نووية وعسكرية وأحياء سكنية، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص. ورداً على التصعيد، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث نهاية أغسطس”آلية الزناد” التي تمهد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكانت الوكالة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن إيران رفعت من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ منتصف يونيو نحو 441 كيلوغراماً، بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر مايو.