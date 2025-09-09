الرياضة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة”Face Off” بين كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس

17 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       9 سبتمبر 2025
البلاد (لاس فيغاس)
شهدت مدينة لاس فيغاس الأميركية مساء أمس حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أول مواجهة وجهاً لوجه “Face Off” بين النجمين المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز، والأميركي تيرينس كروفورد، وذلك قبل يوم من انطلاق أسبوع النزال التاريخي المرتقب يوم السبت المقبل على لقب بطولة العالم الموحّدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.
وحظي الحدث الذي حضره الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، بإقبال جماهيري وإعلامي واسع، حيث احتشدت أعداد كبيرة من الجماهير لمتابعة لحظة التقاء الملاكمين لأول مرة في أجواء حماسية تعكس ضخامة النزال الذي يُوصف بأنه “نزال القرن”.
وأكد حضور المستشار تركي آل الشيخ الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الملاكمة في المملكة، والنجاحات المتواصلة التي يحققها موسم الرياض في تنظيم أضخم الأحداث الرياضية العالمية.
ويُعد هذا الظهور الأول للوجهين المتنافسين قبل انطلاق أسبوع النزال، حيث يعيش الجمهور حول العالم، أجواءً حماسية استثنائية ما يشير إلى ليلة تاريخية ينتظرها الملايين، عندما يلتقي كانيلو وكروفورد على حلبة ملعب أليجانت في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.
