تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي

البلاد (الرياض)

وقّع متحف مسك للتراث (آسان)، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، أمس (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع “دارة الملك عبدالعزيز”- المؤسسة الوطنية المرجعية لتاريخ المملكة وتراثها؛ بهدف تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إبراز عراقة وأصالة التراث الوطني للمملكة، وصونه، ونقله إلى الأجيال القادمة.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي تمتد لخمس سنوات، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التعاون في مجالات التوثيق التاريخي، وتقدم الدارة المحتوى المساند والروايات الشفوية لدعم سيناريوهات العرض المتحفي في”آسان”، كما ستوفر خبراتها في تقديم الاستشارات الفنية، وخدمات الحفظ، والتعقيم، والترميم، والتجليد، والرقمنة، بما يسهم في صون المواد التاريخية.

وسيتعاون الجانبان أيضًا في تصميم برامج تدريب وتطوير مهني للكوادر الوطنية العاملة في”آسان”، إضافة إلى تطوير برامج تعليمية موجهة للأطفال والشباب بالتعاون مع برنامج “أنتمي”، الذي أطلقته دارة الملك عبدالعزيز؛ بهدف تعريف الناشئة والشباب بالعمق التاريخي والجغرافي والثقافي للمملكة، من خلال الوسائل الرقمية الحديثة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمتحف مسك للتراث” آسان” خالد الصقر، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الدارة يمثّل خطوة إستراتيجية جديدة، ضمن إطار جهود المتحف الحثيثة؛ لصون التراث الوطني للمملكة، بما يتماشى مع رؤية المتحف، وحرصه على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في المنظومة الثقافية في المملكة.