الرئيس التونسي يستقبل سمو وزير الخارجية

البلاد (تونس)
استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته والشعب التونسي الشقيق.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى المساعي المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي.