السياسة

الرئيس التونسي يستقبل سمو وزير الخارجية

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       9 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (تونس)
استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته والشعب التونسي الشقيق.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى المساعي المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *