الإسبانية إيتوريوث تتوج بلقب بطولة أرامكو هيوستن ضمن سلسلة PIF العالمية

محمد الجليحي (الرياض)

توجت الإسبانية نوريا إيتوريوث بلقبها الخامس في الجولة الأوروبية للسيدات (LET) بعد فوزها بفارق ضربتين في بطولة أرامكو هيوستن، الجولة الرابعة من سلسلة PIF العالمية، حيث تألقت بثلاث ضربات بيردي في آخر خمس حفر لتحسم لقباً جاء بعد منافسة شديدة على ملعب جولفكريست في تكساس.

دخلت إيتوريوث اليوم الختامي من بطولة أرامكو هيوستن متأخرة بفارق ضربة واحدة عن مواطنتها كارلوتا سيغاندا، إلا أنها قدّمت أداءً قوياً وسط أجواء حارة وغائمة، ونجحت في تسجيل 68 ضربة (-4)، لتُنهي المنافسات بمجموع 203 ضربة (-13) وتعتلي صدارة الترتيب في ختام الجولة الثالثة والحاسمة.

ولم تتمكن كارلوتا سيغاندا، سفيرة ، من استعادة إيقاعها بعد تعرضها لدبل بوغي في الحفرة التاسعة إثر فقدان كرتها، لتنهي الجولة الختامية بـ71 ضربة. في المقابل، قدّمت الإنجليزية تشارلي هال، سفيرة جولف السعودية أيضاً، أداءً لافتاً سجلت خلاله 67 ضربة، لتشارك المركز الثاني مع سيغاندا في ختام منافسات البطولة.

كما شهد ملعب جولف كريست أجواءً جماهيرية مفعمة بالحيوية والتفاعل، حيث استمتع الزوار بمتابعة منافسات نخبة لاعبات الجولف على مستوى العالم، إلى جانب خوض تجارب ميدانية مميزة ضمن مبادرات جولف السعودية، التي وفرت فرصة مثالية لعشاق اللعبة للتفاعل المباشر مع أجواء البطولة وتعزيز ارتباطهم برياضة الجولف.

وتميز اليوم الختامي بمنافسة قوية على الصدارة، حيث تبادلت أربع لاعبات المركز الأول في مراحل مختلفة من الجولة الأخيرة. ومع اقتراب الحسم، فرضت الإسبانية نوريا إيتوريوث سيطرتها عبر تسجيل ضربة بيردي حاسمة في الحفر 14 و15 و17، قبل أن تُنهي الحفرة الأخيرة بـالبار، بعد محاولة موفقة كادت أن تمنحها بيردي رابعة.

من جانبها، أعربت البطلة الإسبانية عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أهمية هذا الفوز في مسيرتها، قائلة: “من الصعب عليّ التعبير باللغة الإنجليزية، لكن هذا الفوز يعني لي الكثير. لقد عملت بجهد كبير مع مدربي طوال الموسم، وكانت لدينا فرص عديدة سابقاً. أهدي هذا اللقب له أيضاً، فهو ثمرة عمل جماعي حقيقي.”

ويعتبر فوز نوريا إيتوريوث بلقب بطولة أرامكو هيوستن الأبرز في مسيرتها حتى الآن، نظراً لما تتمتع به بطولات سلسلة PIF العالمية، المدعومة من جولف السعودية، من جوائز مالية هي الأعلى في الجولة الأوروبية للسيدات خارج البطولات الكبرى. وتملك إيتوريوث في رصيدها ألقاباً لافتة، من أبرزها كأس للا مريم (2016 و2019)، وبطولة أوميغا دبي مونلايت كلاسيك (2019)، وبطولة لا سيلا المفتوحة (2023).

وأضافت تعليقاً على هذا الإنجاز: “هذا الفوز مميز للغاية. لطالما حلمت بتحقيق لقب ضمن هذه السلسلة. سبق لي الفوز في منافسات الفرق، لكن التتويج الفردي له طابع خاص. وتحقيق ذلك هنا في أمريكا، حيث أطمح للانضمام إلى LPGA، يمنحني ثقة كبيرة ويؤكد أنني قادرة على المنافسة في هذه الملاعب.”

ومن أبرز الأسماء التي تألقت في البطولة، الإنجليزية تشارلي هال، المصنفة العاشرة عالمياً، والتي أنهت المنافسات في المركز الثاني، في ظهور مميز عقب عودتها من إصابة في الكاحل كانت قد أجبرتها على الانسحاب من بطولة PIF لندن الشهر الماضي.

وقالت هال: “لعبت بشكل رائع اليوم، وسعيدة للغاية بالنتيجة. لم أتوقع تقديم هذا المستوى بعد الإصابة، لكنني أشعر الآن بثبات واستقرار في أدائي، وهو أمر مشجّع للغاية.”

ولفتت السنغافورية شانون تان الأنظار بتقديمها أقوى جولات اليوم الختامي، بعدما انطلقت من المركز الـ38 بفارق ثماني ضربات عن المتصدرة، لتسجل 64 ضربة (-8) لتتقدّم بشكل لافت إلى المركز الرابع بمجموع (-10)، في أداء عكس إمكاناتها العالية وحضورها التنافسي ضمن نخبة لاعبات الجولة.

وجسّد فوز نوريا إيتوريوث ختاماً مثالياً لأسبوع حافل بالمنافسات والفعاليات ضمن بطولة أرامكو هيوستن، التي سجّلت حضورها الأول في ولاية تكساس كإحدى محطات سلسلة PIF العالمية، مؤكدة نجاحها على المستويين التنظيمي والتنافسي.

وإلى جانب المنافسات، برز الجانب المجتمعي للبطولة من خلال مبادرات نوعية تركت أثراً مستداماً؛ حيث استقطب برنامج GoGolf من جولف السعودية أكثر من 355 لاعباً شاباً شاركوا في حصص تدريبية وتفاعلية بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الجولف بين الأجيال الناشئة.

كما عززت جولف السعودية من التزامها البيئي عبر شراكة مع منظمة Trees for Houston، قدّمت من خلالها خمس أشجار عن كل ضربة بيردي تسجل في الحفرة 14، ليصل إجمالي الأشجار المتبرع بها إلى 600 شجرة تُسهم في دعم الغطاء النباتي في منطقة هيوستن الكبرى.

وبقيمة جوائز بلغت 2 مليون دولار، استقطبت بطولة أرامكو هيوستن نخبة من أبرز نجمات الجولف على الساحة العالمية، مجسدة الرؤية الطموحة لسلسلة PIF العالمية في تمكين المرأة، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الرياضة، وترك أثر مجتمعي مستدام يعزز من مكانة الجولف كقوة دافعة للتغيير الإيجابي.

وأسهمت بطولة أرامكو هيوستن في ترسيخ مكانة الجولف النسائي كمنصة فاعلة للتغيير، حيث وضعت اللاعبات في قلب المشهد الرياضي، لتقدّم نموذجاً مُلهماً يُحفّز الجيل الجديد من الفتيات في هيوستن وخارجها على رؤية أنفسهن كنجوم واعدات في مستقبل اللعبة.

هذا وتُختتم سلسلة PIF العالمية لموسم 2025 عبر بطولة أرامكو الصين، التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر على ملاعب ميشن هيلز – الصين في مدينة شينزين، لتكون المحطة الختامية لموسم استثنائي من المنافسات العالمية والقصص الملهمة.