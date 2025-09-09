الرياضة

الأهلي يقيل “الحجي” ويحول “ماتيو”

صحيفة البلاد       9 سبتمبر 2025

بدر النهدي (جدة)

قررت اللجنة التنفيذية بالنادي الأهلي إقالة عبدالعزيز الحجي من منصبه كمتحدث رسمي للنادي، وذلك بعد تعيينه في شهر مايو الماضي، أي منذ ما يقارب أربعة شهور فقط. ولم تذكر مصادر” البلاد” أسباب الإقالة.

كما اتخذت الإدارة الأهلاوية أيضًا قرارًا بشأن اللاعب البلجيكي ماتيو دامس الظهير الأيسر المنضم للفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، وذلك بقيده ضمن قائمة فريق تحت 21 سنة، مع أحقية مشاركته في مباريات فريق الرديف، وكذلك الفريق الأول في استحقاقات الكتيبة الخضراء المقبلة.
