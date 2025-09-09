أكاديمية الإعلام السعودية تختتم برنامج الإعلانات الرقمية ضمن مسار “قادة الإعلام” في الرياض

البلاد (الرياض)
اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام برنامجها التدريبي المُكثّف في الإعلانات الرقمية، الذي أُقيم بمدينة الرياض بالتعاون مع كلية الأعمال العريقة (ESCP) المُصنفة في المركز الرابع عالميًّا في مجال التسويق وفق تصنيف (QS)، وذلك ضمن مسار “قادة الإعلام”.
اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام برنامجها التدريبي المُكثّف في الإعلانات الرقمية، الذي أُقيم بمدينة الرياض بالتعاون مع كلية الأعمال العريقة (ESCP) المُصنفة في المركز الرابع عالميًّا في مجال التسويق وفق تصنيف (QS)، وذلك ضمن مسار “قادة الإعلام”.
شارك في البرنامج على مدى ثلاثة أيام (40) قائدًا وقائدة من القطاعين الحكومي والخاص، إذ تلقوا تدريبًا مكثفًا بواقع (18) ساعة تدريبية، تعرفوا خلالها على أحدث الإستراتيجيات العالمية في بناء المنظومات الرقمية، والإعلانات الرقمية عبر مختلف المنصات، إضافة إلى مهارات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الحملات الإعلانية واستشراف الاتجاهات الرقمية العالمية في العصر الرقمي.
واختُتم البرنامج بتسليم المشاركين شهادات معتمدة من كلية الأعمال العريقة (ESCP) وأكاديمية الإعلام السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد بن عابدين زين العابدين.
ويُعد هذا البرنامج المحطة الثانية ضمن المسار التدريبي المكوَّن من أربع مراحل؛ إذ سبقه برنامج “إدارة الفعاليات الكبرى والعالمية” في مدينة لوزان السويسرية، فيما تستكمل الأكاديمية المسار بمحطته الثالثة عبر البرنامج الإعلامي الدولي في سنغافورة، ليُختتم بدورة متقدمة في إستراتيجيات الاتصال القيادي.
يُذكر أن البرنامج يستهدف القياديين في مختلف القطاعات، بما يُسهم في تعزيز الظهور الإعلامي الفعّال، وإدارة الفعاليات الإعلامية والمناسبات الوطنية الكبرى، وتعزيز حضور المملكة في المحافل العالمية، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030, ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكن الدخول عبر الرابط التالي: https://sma.edu.sa .