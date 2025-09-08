932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية

البلاد (الرياض)

ارتفعت القروض العقارية من البنوك التجارية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 15 % لتصل إلى 932.8 مليار ريال، مقارنة بـ814.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024. وحسب بيانات للبنك المركزي السعودي “ساما”، تشكل القروض الممنوحة للأفراد، 76 % من الإجمالي، وارتفعت قيمتها بنسبة 11 % لتصل إلى نحو 711.6 مليار ريال، فيما بلغت القروض للشركات نحو 221.2 مليار ريال، بنسبة نمو 26 % خلال نفس الفترة. كما بلغت القروض الاستهلاكية 469.8 مليار ريال بنسبة ارتفاع 4 %. وكانت قروض البنوك والمصارف للمؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص قد سجلت نموا كبيرا بنهاية يونيو، لتصل إلى 3284 مليار ريال، حيث بلغت القروض للقطاع الخاص 3057.5 مليار، وللمؤسسات الحكومية غير المالية 226.5 مليار ريال.