3.9%.. نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني

البلاد (جدة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج أن الأنشطة غير النفطية قادت النمو مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 4.6%، تليها الأنشطة النفطية بنمو قدره 3.8%، فيما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8% على أساس سنوي.