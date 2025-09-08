3.9%.. نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني

البلاد (جدة)
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت النتائج أن الأنشطة غير النفطية قادت النمو مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 4.6%، تليها الأنشطة النفطية بنمو قدره 3.8%، فيما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8% على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.7%، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بـ 5.6%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموًا طفيفًا بـ 0.8%، بينما انخفضت الأنشطة الحكومية بمعدل 0.8%.
أما على صعيد الأنشطة الاقتصادية، فقد حققت الكهرباء والغاز والماء أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، تلتها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 7%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
وفي جانب الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.1% سنويًا، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.5%. كما سجلت الصادرات نموًا بـ 3.6%، في حين قفزت الواردات بنسبة 9%.