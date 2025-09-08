مهرجان ولي العهد بالطائف| الهجن السعودية تسيطر على “الجذاع”

هاني البشر (الطائف)

تصدرت الهجن السعودية، قائمة المراكز الأولى في منافسات فئة “الجذاع” ثالث الفئات المعتمد مشاركتها، والبالغة جوائزها المالية 7.82 مليون ريال، وذلك قبل ختام منافساتها غداً الثلاثاء في سابع أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2025 الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي بتحقيقهم لقب 15 شوطاً.

وانطلقت الثلاثاء الماضي منافسات النسخة السابعة من المهرجان، حيث تشهد إقامة (249) شوطًا من بينها (5) أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، وتجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ(50) مليون ريال.

وجاءت الهجن السعودية أولاً بـ 15 شوطا، تليها الهجن القطرية بـ 4 أشواط، ثم الهجن الكويتية شوطين، وأخيراً الهجن الإماراتية بشوط وحيد، حيث شارك اليوم 837 مطية، منها 565 مطية خلال أشواط الفترة الصباحية، و272 مطية خلال الفترة المسائية.

وظفرت المطية “ند” لمالكها القطري محمد ناصر العيده، بالتوقيت الأفضل في منافسات اليوم الأول في فئة “الجذاع” بنيلها لقب الشوط الرئيسي والأول خلال الفترة الصباحية بتوقيت بلغ (7:40.294) دقائق.

ويشهد اليوم الختامي غدًا، إقامة أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن وعددها أربعة أشواط ومجموع جوائزها (4.4) ملايين ريال، وخصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول والثالث على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح)، و(بكار – عام)، إضافة لجائزة مالية تبلغ (700) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (1.275) مليون ريال قيمة جوائز كل شوط.

وخصصت اللجنة الشوط الثاني والرابع على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح)، و(قعدان – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (500) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (925) ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.

وعزز المهرجان من وجوده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ ويهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، وحقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.