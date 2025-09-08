مالك الهجن العماني الوهيبي: مهرجان ولي العهد سنام موسم ملاك الهجن

هاني البشر (الطائف)

أشاد مالك الهجن العماني حمد بن محمد الوهيبي بالاحترافية، التي ظهرت في تنظيم مجريات وأحداث مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، وأبدى إعجابه الشديد بما شاهده من جودة عالية في تنظيم السباقات وتطور ملحوظ شهده مقر إقامة المهرجان على أرض ميدان الطائف التاريخي عن الأعوام السابقة.

واستهل الوهيبي حديثه، قائلًا:” جودة التنظيم التي شاهدناها بكفاءة عالية قد تجد مثلها في دول أخرى، لكن ما يميز هذا المهرجان هو استيعاب الأعداد الهائلة من المطايا والزوار لمقر المهرجان، في فترة المقيض، وتنظيم سباقاتهم وتواجدهم بهذه الكفاءة والاحترافية العالية ليس بالأمر السهل إطلاقاً”.

وأضاف:” لو قارنا هذه المنطقة “مقيض” بين الماضي والحاضر نجد فروقات كبيرة، في السابق هي كانت مقيض أيضاً، وكانت تقام السباقات بدعم أهلي، لكن اليوم المنطقة عامرة والمنشآت على أعلى مستوى والتنظيم والنقل جميعها أمور يجب الإشادة بها وتوجيه الشكر لكل من ساهم فيها”.

وزاد “الجوائز والترتيب الذي نشاهد وتجهيز الميدان على أعلى المواصفات التي يحتاجها المالك هي من الأمور التي تشجع الملاك على المشاركة هنا، أنا مالك هجن قديم وأعرف كيف تم إنشاء ميدان السباق هنا في المهرجان واستعداده لإقامة السباقات مهما كانت الظروف المناخية”.

وأكد الوهيبي أن موسم الهجن لكل ملاك الهجن يبدأ من سبتمبر وحتى مايو لكن مهرجان ولي العهد يعتبر لوحده موسماً مستقلاً نظير الأعداد الكبيرة التي تحضر لمقره من ملاك ومطايا، وقال “مهرجان ولي العهد للهجن يمثل أكبر سوق للهجن يتم فيه اكتشاف المطايا، وهنا تتم الصفقات الكبرى ويتم تسويق المطايا الجيدة، وبخلاف ذلك هنا أيضاً تحضر آلاف المطايا لكون الجو مناسب لبنية وصحة المطية”.

وختم الوهيبي حديثه “نشكر القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ، أشكر الاتحاد السعودي للهجن وعلى رأسهم الأمير فهد بن جلوي وحتى أصغر موظف، وأشكر إخواننا السعوديين على حسن الضيافة والاستقبال وكل شيء طيب شاهدناه منهم كعادتهم وكما عرفنا عن هذا الشعب