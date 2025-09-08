كانسيلو: الدوري السعودي يتطور باستمرار والمنافسة تزداد قوة

البلاد (جدة)

أعرب البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لنادي الهلال السعودي، عن ارتياحه الكبير منذ انضمامه إلى صفوف “الزعيم”، مؤكدًا أن دوري روشن السعودي لم يعد سهلًا كما يظن البعض، بل بات أكثر تنافسية مع تزايد جودة اللاعبين المحليين والأجانب.

وقال كانسيلو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام برتغالية: “اللعب في الدوري السعودي ليس سهلاً كما يعتقد كثيرون.. المسابقة تتحسن باستمرار، وحتى اللاعبين العرب أصبحوا أكثر جاهزية لمواجهة النجوم الأوروبيين”.

تصريحات كانسيلو جاءت عقب تسجيله هدفًا في فوز منتخب البرتغال الكبير على أرمينيا بخماسية نظيفة، يوم السبت 6 سبتمبر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وعن حالته البدنية بعد التعافي من إصابة سابقة، أوضح: “ما زلت أشعر ببعض الخوف بسبب إصابتي الماضية؛ فلم أتعرض لمثلها من قبل، لكن مع العمل المستمر يمكن تجاوز ذلك، وأتمنى ألا تتكرر الإصابات مرة أخرى”.

وانضم كانسيلو إلى الهلال صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وسرعان ما أثبت قيمته الفنية بفضل مرونته الدفاعية وحضوره الهجومي.

وخاض النجم البرتغالي حتى الآن 40 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وقدم 12 تمريرة حاسمة، فيما تُقدَّر قيمته السوقية الحالية بنحو 15 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.