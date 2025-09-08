غدًا.. انطلاق فعاليات معرض”سيريدو 2025″ العقاري في جدة

البلاد (جدة)
تنطلق غدًا فعاليات معرض “سيريدو 2025” في “سوبر دوم جدة”، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان.
ويهدف المعرض في نسخته الجديدة إلى تعزيز المعرفة لدى العاملين في القطاع العقاري عبر سلسلة من الورش والندوات المتخصصة، التي تتناول أحدث التجارب وأفضل الممارسات في مجالات التطوير العقاري والتحول الرقمي، إضافة إلى تفعيل الشراكات المحلية والدولية، وطرح حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع وتسهم في رفع كفاءته.
ويتضمن المعرض هذا العام برنامجًا حافلًا بالجلسات الحوارية وورش العمل، من أبرزها “كيف تصبح وسيطًا وبائعًا عقاريًا ناجحًا”، و”الأثر الاقتصادي لتملك غير السعوديين للعقار”، و”احترافية استخدام الذكاء الاصطناعي للوسيط العقاري”، و”التسويق العقاري وأهدافه”، إضافة إلى ورش متخصصة حول “إدارة الطاقة في القطاع السكني”، و”إنشاء الحسابات العقارية وصناعة المحتوى”، و”العقار والاستثمار الأجنبي ودور السياحة في تعزيز المشاريع الاستثمارية”.
ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البنوك وشركات التمويل العقاري، التي ستعرض أحدث مشاريعها السكنية وحلولها التمويلية، في خطوة تهدف إلى دعم برامج التملك السكني، وزيادة المعروض العقاري، وتعزيز الاستثمارات النوعية في السوق المحلية.
ويعد “سيريدو 2025” منصة متكاملة تجمع المستثمرين والمطورين والممولين تحت سقف واحد، وتوفر بيئة خصبة لتبادل الخبرات وإبراز الفرص الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تنمية قطاع الإسكان والعقار كأحد محركات النمو الاقتصادي.
