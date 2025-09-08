«صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية

البلاد (وكالات)

فاز فيلم”هند رجب” بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 82. وهو عمل سينمائي عن الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قضت مطلع 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي، وقد أثار الفيلم بكاء الحاضرين خلال عرضه الأول في المهرجان .

وقالت مخرجة العمل التونسية كوثر بن هنية- التي صفق لها الحاضرون وقوفًا عند استلامها جائزتها:” لا يمكن للسينما أن تُعيد هند إلى الحياة، وتمحو الفظائع التي ارتُكبت بحقها”، لكنها”قادرة على حفظ صوتها، لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله؛ يعاني من إبادة جماعية، ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بطريقة وحشية.