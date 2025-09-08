شراكة بين مانجا للإنتاج ومنصة “بيلي بيلي” الصينية

البلاد (جدة)

أعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، توقيع شراكة إستراتيجية مع منصة “بيلي بيلي”، إحدى أبرز المجتمعات الرقمية لجيل الشباب في الصين.

وتشمل الشراكة عرض مسلسل الأنمي السعودي “أساطير في قادم الزمان 2” على المنصة، وتولي مانجا للإنتاج توزيع أعمال أنمي صينية مختارة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إطلاق أول نموذج إنتاج مشترك ضمن سلسلة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة CAPSULES التابعة لبيلي بيلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مانجا للإنتاج لتعزيز حضور المحتوى السعودي والإبداع العربي في الأسواق العالمية، خصوصًا في السوق الصيني الذي يضم أكثر من 250 مليون مستخدم مسجل.

وانطلقت الشراكة مطلع الشهر الماضي مع العرض الأول لمسلسل “أساطير في قادم الزمان 2″، بعد النجاح الكبير للموسم الأول الذي حقق أكثر من 100 مليون مشاهدة على أكثر من 40 منصة حول العالم.

كما تشمل المبادرات المستقبلية تعريب أعمال صينية مختارة، وإنتاجات مشتركة لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والصين، وتمكين المواهب الشابة من كلا الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، د. عصام بخاري، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع نطاق توزيع الأعمال السعودية دوليًا، مع التركيز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب السعودي.

من جهته، أكد نائب رئيس “بيلي بيلي” تشانغ شينغيان، أن الشراكة تتيح للجمهور الصيني التعرف على أعمال الأنمي السعودية، وتعزيز التعاون في مجال الرسوم المتحركة بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للإنتاج المشترك.

يذكر أن فيلم الأنمي السعودي “الرحلة”، الذي أنتجته مانجا للإنتاج، كان أول عمل سعودي وعربي يدخل منصة “بيلي بيلي” في 2022، محققًا نحو مليوني مشاهدة خلال أقل من شهر ومشاركة أكثر من 30 ألف مستخدم، مع مشاركة مؤدين أصوات عالميين مثل النجم جاكي شان.