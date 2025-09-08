الرياضة

سيدات النصر يتوجن بالسوبر السعودي في نسخته الأولى

صحيفة البلاد       8 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

توج فريق النصر للسيدات لكرة القدم، بكأس السوبر السعودي، على حساب فريق سيدات الأهلي؛ حيث حسمت سيدات النصر اللقب، بعد ما نجحن في التغلب على فريق الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي الشباب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.

أحرزت نسرين بهلولي هدف النصر الأول في الدقيقة 46، وأضافت أندريا الهدف الثاني للعالمي في اللخظات الأخيرة من المباراة؛ لتحسم سيدات النصر لقب كأس السوبر السعودي في نسخته الأولى.

