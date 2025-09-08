رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان

البلاد (وكالات)

كشفت هازل سميث- البالغة من العمر 45 عامًا- عن تجربتها مع سرطان اللسان، الذي تم تشخيصه في مرحلته الرابعة، مؤكدة أن أول علامة تحذيرية ظهرت لديها كانت شعورها بوخز وحرقان أثناء تناول بعض الأطعمة، من بينها رقائق البطاطس. وأوضحت هازل، المقيمة بالقرب من بلفاست، أيرلندا الشمالية، أن الألم كان دائمًا في الجانب الأيمن من لسانها، لكنه لم يكن مصحوبًا بأي احمرار أو بقع، ما جعلها تعتقد في البداية أنه مجرد حساسية غذائية. مع تكرار الأعراض عند تناول أطعمة أخرى مثل الشوكولاتة والطماطم، استشارت هازل طبيبها العام، الذي اكتشف وجود خلايا غير طبيعية، ليتم تشخيص حالتها بسرطان اللسان في أغسطس الماضي تخطط هازل الآن للقيام بالقفز المظلي في أكتوبر المقبل لجمع التبرعات لصالح جمعية Action Cancer، محذرة الجميع من تجاهل أي تغييرات أو شعور بالألم في الفم، ومشجعة على الفحص المبكر الذي قد ينقذ الحياة.