الأخيره

رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       8 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (وكالات)
كشفت هازل سميث- البالغة من العمر 45 عامًا- عن تجربتها مع سرطان اللسان، الذي تم تشخيصه في مرحلته الرابعة، مؤكدة أن أول علامة تحذيرية ظهرت لديها كانت شعورها بوخز وحرقان أثناء تناول بعض الأطعمة، من بينها رقائق البطاطس. وأوضحت هازل، المقيمة بالقرب من بلفاست، أيرلندا الشمالية، أن الألم كان دائمًا في الجانب الأيمن من لسانها، لكنه لم يكن مصحوبًا بأي احمرار أو بقع، ما جعلها تعتقد في البداية أنه مجرد حساسية غذائية. مع تكرار الأعراض عند تناول أطعمة أخرى مثل الشوكولاتة والطماطم، استشارت هازل طبيبها العام، الذي اكتشف وجود خلايا غير طبيعية، ليتم تشخيص حالتها بسرطان اللسان في أغسطس الماضي تخطط هازل الآن للقيام بالقفز المظلي في أكتوبر المقبل لجمع التبرعات لصالح جمعية Action Cancer، محذرة الجميع من تجاهل أي تغييرات أو شعور بالألم في الفم، ومشجعة على الفحص المبكر الذي قد ينقذ الحياة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *