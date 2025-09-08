راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل

البلاد (جدة)

كشف الفنان راغب علامة، عن التحرك قانونياً لملاحقة كل من تطاولوا، وأساؤوا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون في الدفاع عن سمعته ومكانته الفنية.جاء قراره وسط جدل أثارته بعض المواقف الأخيرة؛ أبرزها ما حدث في حفله بالساحل الشمالي، وما تبعها من أزمة مع نقيب المهن الموسيقية بمصر، مصطفى كامل.

أصدر المكتب الإعلامي للفنان راغب علامة بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من أساء إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه كان- وما زال- مثالاً للاحترام والتقدير منذ بداية مسيرته الفنية.

وأوضح البيان أن راغب علامة تعرض مؤخراً لسلسلة من الإهانات المباشرة على وسائل التواصل، واصفاً تلك التصرفات بأنها لا تليق بمكانته ولا بجمهوره الكريم، وأنها لا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع. يشار إلى أن راغب علامة زار مقر نقابة الموسيقيين في مصر مؤخراً، حيث أنهى سوء التفاهم الذي حدث نتيجة أزمة حفله بالساحل الشمالي.