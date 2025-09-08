دعم قانوني لرواد الأعمال

البلاد (جدة)

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”منشآت”، أمس فعاليات أسبوع القانون، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة. وتسلط الفعاليات الضوء على الاستثمار في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وتعزيز الوعي القانوني لدى رواد ورائدات الأعمال، وإبراز دور التشريعات والخدمات القانونية في استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تناول اليوم الأول التسوية الوقائية على ضوء نظام الإفلاس، وإضاءات حول نظام الشركات السعودي، ومقدمة لآليات المحتوى المحلي للجهات الحكومية.