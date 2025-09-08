تستجيب لتطورات المرحلة وسوق العمل.. «البرامج الجامعية» تفتح آفاقا متنوعة للسعوديين

البلاد (الرياض)

تمضي المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية 2030 التي تضع تنمية الإنسان في صميم أولوياتها، بخطى حثيثة نحو تطوير التعليم؛ ليكون أكثر تنوعًا وشمولًا، مستجيبةً لمتطلبات المرحلة المقبلة واحتياجات سوق العمل المتجددة، ومن أبرز ملامح هذا التحول، جاء إطلاق مبادرة البرامج الجامعية القصيرة، التي تهدف إلى تقديم 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا، بالشراكة مع الجامعات الوطنية وأصحاب الأعمال، خلال أربع سنوات، في نقلة إستراتيجية نحو توفير فرص تعليمية مرنة ومخصصة، تتجاوز الإطار التقليدي للجامعات، وتُعزز من وصول التعليم إلى شرائح أوسع من المواطنين. وساهمت هذه البرامج الجامعية القصيرة في فتح آفاق تعليمية متنوعة، من خلال توفير مسارات مرنة، تركز على المهارات العملية، وتغطي طيفًا واسعًا من التخصصات والقطاعات؛ مثل: البرامج الصحية، والسياحية، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، حيث جاءت هذه التخصصات استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل المتطور؛ ما يعزز من فرص التوظيف، ويمكّن المواطنين من تطوير مساراتهم المهنية بسرعة وفاعلية. وما يميز البرامج الجامعية القصيرة هو تنوعها ومرونتها؛ إذ تتيح للمتعلمين اختيار المسار التعليمي، الذي يتناسب مع اهتماماتهم، ومتطلباتهم المهنية، وخبراتهم السابقة.