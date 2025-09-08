المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر

هاني البشر (الطائف)

وصف علي المسامرة رئيس اللجنة الأردنية لرياضة الهجن، النسخة السابعة من مهرجان ولي العهد للهجن بالنسخة المميزة والرائعة، وقال: “حضور الهجن الأردنية في المهرجان (ولله الحمد) كان حضورًا مميزًا وذلك بفضل الدعم الكبير لهذه الرياضة العريقة”.

وأضاف “الهجن الأردنية لم تغب عن نسخ المهرجان منذ النسخة الثالثة، فهي ترى المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير أفضل فرص المنافسة، والاستفادة الفنية والاقتصادية والحضور الاجتماعي الثقافي، مهرجان بهذا الحجم وبهذا القوة يضم كل العرب ومحبي هذه الرياضة العريقة فرصة لا تتكرر”.

وشدد المسامره على أن بلاده جاهزة لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس العرب للهجن، وقال “شرف لنا استضافة النسخة الثانية، شكرا لكرم السعوديين بمنحنا ودعمنا لاستضافة هذه النسخة، السعودية أم الجميع والحاضنة لهذه الرياضة”.

وتستضيف العاصمة الأردنية عمان البطولة في الـ 23 من أكتوبر المقبل، حيث ستقام 10 أشواط للراكب الآلي للفئات الخمسة المعتمد مشاركتها.

وأضاف “التحضيرات على قدم وساق، وستقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد ـ حفظه الله ـ وبدعم من الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن”.

وكانت محافظة العلا، قد استضافت النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 16 دولة، على أرض ميدان العلا للهجن وبجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ 3 ملايين ريال.