القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.