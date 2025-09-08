الفرنسي “ماتيو باتويلت” يحمي عرين الزعيم حتى 2027

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن نادي الهلال رسميًا عن التعاقد مع الحارس الفرنسي”ماتيو باتويلت” القادم من نادي ليون الفرنسي في عقد يمتد حتى 2027، وأصر المدير الفني الإيطالي إنزاغي على ايجاد بديل للحارس الأساسي ياسين بونو، الذي سيغيب عن الفريق؛ لمشاركته مع المنتخب المغربي في بطولة أمم أفريقيا خلال 9 مواجهات دورية؛ من ضمنها مواجهة ديربي الرياض مع النصر.

بهذا التعاقد يكون “باتويلت” أول حارس أوروبي في تاريخ الهلال، بعد الثنائي العماني علي الحبسي، والمغربي ياسين بونو، الذي سيكون هذا الحارس البديل الأول له في الفريق.

ويعتبر الهلال اول فريق يضم حارسين أجنبيين في الدوري السعودي، وتنتهي فترة التعاقدات الصيفية بعد يومين، ويسعى الهلال إلى إقفالها بتعزيزات إضافية، وبهذا التعاقد يكون الهلال قد أكمل التعاقد مع ثيو هرينانديز والمهاجم داروين نونيز والتركي يوسف أكتشيشيك وأخيرًا الحارس الفرنسي ماتيو باتويلت، لذي سيرتدي القميص رقم 25.