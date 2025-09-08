الشويعي: أنا بطلة مهرجان ولي العهد في أقل من 8 شهور

هاني البشر (الطائف)

دخلت الهجانة ريما الشويعي، الشوط الرابع في سباق الهجانة للسيدات ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 2025 كأي هجانة عادية كونها حديثه في رياضة الهجن، ومشاركات لم تتعدى سباقين في بطولتين مختلفة، وأيضاً لما يضمه الشوط من هجانات سعوديات وعالميات لهنَّ باع طويل في هذه الرياضة، ويحملون مراكز أقوى الأشواط والمهرجانات التي نظمت في السعودية وخارجها.

الشويعي أمس الأحد، نالت لقب الشوط الرئيسي الأول برفقة المطية “ابشر” بتوقيت قياسي في تاريخ المهرجان بلغ 3:14.585 دقيقة إضافة لخطفها بطاقة مؤهلة ومباشرة لسباقات الهجن ضمن منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة إسلامية.

بدأت الشويعي في منتصف يناير الماضي، وقبل 10 أيام فقط من انطلاق النسخة الثانية من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في الرياض، تعلمت ركوب الهجن، وقررت المشاركة في شوط السيدات رغم حداثة تجربتها ونالت المركز التاسع.

خطوتها الأولى منحتها الثقة وحافزاً لتكرار التجربة وتحقيق مركز متقدم، وقالت “نعم تجربة جديدة، حتى معلوماتي الفنية كانت شحيحة، فأنا لم يسبق أن ركبت مطية أو حتى حصان، أحببت أن أقدم نفسي في رياضة ولم أجد أفضل من رياضة الآباء والأجداد، زميلاتي وصديقاتي والمهتمين بهذه الرياضة لديهم حلم انتشار رياضة الهجن في كل مكان، وهذا السبب الرئيسي لاختياري رياضة الهجن”.

وأضافت “مشاركتي الثانية من خلال سباق دولي أقيم في الإمارات، لم أوفق في اختيار المطية ولم أحقق أي مركز، وأيضا لم استسلم بل كانت دافع لي لتحقيق مركز أفضل في المشاركة المقبلة”.

الشويعي وفي أقل من 8 اشهر كثفت من تدريباتها مع صديقاتها السعوديات في الرياض، مكة المكرمة، الطائف، وبريدة، وقالت “حتى الاتحاد السعودي للهجن كان يقدم لنا كل التسهيلات لنكون في أتم الجاهزية، على المستوى الشخصي كثفت من تدريباتي، كان همي الأول الظهور بشكل ممتاز في مهرجان ولي العهد للهجن”.

وأضافت “في الشوط الرئيسي الذي ضم 17 هجانة من مختلف دول العالم ومن بينهم الهجانة السعودية خلود الشمري وبطلات عربيات كبار استطعت أن أتوج بالمركز الأول وخطف كأس المهرجان، شعور عظيم، شعور كبير أن أكون بطلة مهرجان يحمل اسم القائد الملهم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، لذلك أهدي هذا الإنجاز الكبير لسموه فهو القائد وبفضله ودعمه تواجدنا في هذا المحفل وأنا بطلة سعودية”.