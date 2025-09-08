الشباب يقترب من الإعلان عن صفقة روميو

البلاد (جدة)

يقترب نادي الشباب من الإعلان رسميًا عن إتمام صفقة لاعب وسط برشلونة السابق أوريول روميو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الشباب بات قريبًا من الإعلان عن صفقة روميو قبل غلق باب تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية الجارية.

وكان روميو صاحب الـ 33 عامًا قد فسخ عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المنقضي وبات لاعبًا حرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب وسط برشلونة السابق قد وافق على العرض المالي الكبير المعروض من قبل الشباب لحسم الصفقة التي باتت على أعتاب الإعلان عنها.

ويستعد الشباب لمواجهة الحزم في الثاني عشر من سبتمبر الجاري في ثاني جولات دوري روشن السعودي.