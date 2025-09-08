الرئيسية
الشباب يقترب من الإعلان عن صفقة روميو
الرياضة

الشباب يقترب من الإعلان عن صفقة روميو

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       8 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

يقترب نادي الشباب من الإعلان رسميًا عن إتمام صفقة لاعب وسط برشلونة السابق أوريول روميو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الشباب بات قريبًا من الإعلان عن صفقة روميو قبل غلق باب تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية الجارية.

وكان روميو صاحب الـ 33 عامًا قد فسخ عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المنقضي وبات لاعبًا حرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب وسط برشلونة السابق قد وافق على العرض المالي الكبير المعروض من قبل الشباب لحسم الصفقة التي باتت على أعتاب الإعلان عنها.

ويستعد الشباب لمواجهة الحزم في الثاني عشر من سبتمبر الجاري في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

