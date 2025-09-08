التعادل يحسم ودية المنتخب السعودي والتشيك

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره التشيكي، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب “مالتشوفيسكا”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.
تقدم المنتخب التشيكي أولًا عبر اللاعب توماس تشوري من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يدرك عبد الله الحمدان التعادل للأخضر من ركلة حرة مباشرة، أسكنها الزاوية اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على مع منتخب مقدونيا الشمالية 1/2 يوم الخميس الماضي، في اللقاء الودي الأول بمعسكر التشيك.
ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منخبي العراق وإندونيسيا.
وتُقام مباريات الدور الرابع من الملحق خلال الفترة ما بين 8 و14 أكتوبر المقبل، بنظام التجمع في مدينة جدة.
