التعادل يحسم ودية المنتخب السعودي والتشيك

تقدم المنتخب التشيكي أولًا عبر اللاعب توماس تشوري من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يدرك عبد الله الحمدان التعادل للأخضر من ركلة حرة مباشرة، أسكنها الزاوية اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على مع منتخب مقدونيا الشمالية 1/2 يوم الخميس الماضي، في اللقاء الودي الأول بمعسكر التشيك.