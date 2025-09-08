التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام التشيك

البلاد (جدة)

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في جمهورية التشيك خلال فترة أيام «فيفا» لشهر سبتمبر، وذلك في إطار الاستعداد لخوض التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أكد غياب الثنائي ناصر الدوسري، ووليد الأحمد بسبب الإصابة، حيث يواصلان برنامجهما العلاجي والتأهيلي، في الوقت الذي استعاد فيه الأخضر خدمات النجم سالم الدوسري وزميله زياد الجهني.

كما واصل الحارس نواف العقيدي تدريبات خاصة برفقة الجهاز الطبي، في حين شهدت الحصص التدريبية تركيزًا على الجوانب البدنية والتكتيكية، تضمنت تمارين الإحماء، المربعات، الاستحواذ، ثم مناورة فنية على نصف الملعب.

التشكيل المتوقع للأخضر

من المنتظر أن يعتمد رينارد على التشكيلة التالية في مواجهة التشيك الودية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف البوشل – عبدالله الخيبري – متعب الحربي – حسان تمبكتي.

خط الوسط: مصعب الجوير – محمد كنو – علي الحسن.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود – سالم الدوسري – فراس البريكان.

وتُعد مواجهة التشيك اختبارًا فنيًا مهمًا للأخضر، حيث يسعى رينارد لتجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في غمار التصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال، وسط تطلعات الجماهير السعودية لمشاركة جديدة في كأس العالم بعد إنجاز قطر 2022.