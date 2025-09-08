الإقتصاد

اعتباراً من بداية أكتوبر.. 137 ألف برميل زيادة جديدة بإنتاج الدول الثماني

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       8 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس (السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر وعُمان) ، تنفيذ زيادة في الإنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من بداية أكتوبر القادم.
وأوضحت في بيان عقب اجتماعها أمس الأحد -عبر الاتصال المرئي- لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، أن القرار جاء في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، مشيرة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وقالت الدول الثماني: إنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، في إطار جهودها المستمرة لدعم استقراره، مجددة التأكيد على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة؛ لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية، أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م .
كما جددت التزامها بإعلان التعاون، وعزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م ، مضيفة بأنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 5 أكتوبر المقبل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *