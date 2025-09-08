اعتباراً من بداية أكتوبر.. 137 ألف برميل زيادة جديدة بإنتاج الدول الثماني

البلاد (الرياض)

قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس (السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر وعُمان) ، تنفيذ زيادة في الإنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من بداية أكتوبر القادم.

وأوضحت في بيان عقب اجتماعها أمس الأحد -عبر الاتصال المرئي- لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، أن القرار جاء في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، مشيرة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.

وقالت الدول الثماني: إنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، في إطار جهودها المستمرة لدعم استقراره، مجددة التأكيد على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة؛ لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية، أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م .

كما جددت التزامها بإعلان التعاون، وعزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م ، مضيفة بأنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 5 أكتوبر المقبل.