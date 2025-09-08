إطلاق جائزة “مدن” للتميز.. تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات السعودية

البلاد (الرياض)

برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف ، وبالشراكة مع الوزارة، أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدورة الثانية من جائزة مدن للتميز الصناعي، داعية الأفراد والمنشآت والمصانع إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة حتى 31 ديسمبر القادم.

تتضمن هذه الدورة أربع فئات رئيسة تشمل:

– المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

– المنشآت المتخصصة في الصناعات الأساسية.

وتغطي هذه الفئات مجالات الاستدامة البيئية، والابتكار الصناعي، والتحول الصناعي، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية القدرات البشرية، إضافة إلى جائزة مدن لرواد الصناعة المخصصة للأفراد المتميزين في قيادة الصناعة، والمرأة في الصناعة، وصنّاع الأثر.

يذكر أن الدورة الأولى للجائزة شهدت مشاركة 1300 متنافس في 5 مسارات لفئات المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستقطبت”مدن” 24 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية العام الماضي بنسبة نمو 38% ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى 440 مليار ريال في 39 مدينة صناعية حول المملكة ، وبلغ عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات 8,616 منشأة ،وشهدت أعداد الوظائف خلال نفس العام زيادة 10% لتصل إلى 593 ألف وظيفة.