أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»

البلاد (وكالات)

لقيت فتاة أمريكية تدعى إيما شولثيس- 14 عاماً- حتفها إثر إصابتها بطلق ناري، أطلقه والدها بالخطأ أثناء محاولته اصطياد طائر، في حادث مأساوي هز المجتمع المحلي بولاية إلينوي.وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أن تلقت الشرطة بلاغاً بشأن حالة طارئة في بلدة واترلو، وعند وصولها إلى الموقع عثرت على الفتاة مصابة بطلق ناري.

ورغم الإسعافات الأولية التي تلقتها، ونقلها إلى مستشفى سانت لويس، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وكشفت التحقيقات أن والدها، ديفيد شولثيس، 34 عاماً، أطلق النار من داخل مبنى محاولاً إصابة طائر، لكن الرصاصة، واصلت طريقها إلى خارج المبنى، حيث أصابت ابنته.ووجهت شرطة مقاطعة مونرو، تهمة «استخدام سلاح ناري بتهور» من الدرجة الرابعة إلى الأب، وهي جناية بموجب قانون الولاية، مشيرة إلى أنه عرض حياة الآخرين للخطر بسلوكه غير المسؤول. وسلم ديفيد شولثيس نفسه طوعاً للسلطات، وهو قيد الاحتجاز في سجن المقاطعة بانتظار الإجراءات القانونية.