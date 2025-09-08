أكاديمية «واس» تنظم ورشة عمل «النمو الإستراتيجي للإيرادات للمؤسسات الإعلامية»

اختتمت مساء أمس أكاديمية «واس» بالتعاون مع السفارة الأمريكية ورشة عمل «النمو الإستراتيجي للإيرادات للمؤسسات الإعلامية»، وذلك ضمن مشاركة الأكاديمية في مشروع تطوير المؤسسات الصحفية.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية نادية جمال، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص السفارة على الإسهام في تبادل الخبرات مع الجهات الإعلامية، لتمكين المؤسسات من بناء نماذج مالية مستدامة، تُعزّز استقلالها المهني وتوسّع نطاق تأثيرها.
وركزت محاور الورشة على أهمية وضع خطة تتضمن تحديد أهداف واضحة، والبحث في السوق والمنافسين، وتنويع مصادر الإيرادات عبر نموذج عمل منظم مثل الاشتراكات أو الإعلانات المدفوعة أو الرعاية، وتطوير المحتوى عالي الجودة، واستخدام تحليلات البيانات لفهم الجمهور وتخصيص العروض، وتبني التقنيات الرقمية والمنصات المتعددة، وبناء شراكات إستراتيجية.
وفي نهاية الورشة، تم تسليم شهادات تقدير المشاركين احتفاءً بجهودهم واهتمامهم والتقاط الصور التذكارية.
