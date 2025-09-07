7.82 مليون ريال جوائز منافسات”الجذاع” بمهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الطائف)

تنطلق غداً الاثنين، أولى أشواط منافسات فئة “الجذاع” في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي ولمدة يومين، حيث تعد فئة “الجذاع” الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في أشواط النسخة السابعة من المهرجان الذي تتجاوز مجموع جوائزه (50) مليون ريال.

وستخوض فئة “الجذاع” 40 شوطاً، تقطع من خلالها المطايا المشاركة مسافة 200 كيلو متر، مسافة كل شوط 5 كيلو مترات، الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً، والمسائية في تمام الساعة: 3.00 عصراً كامل مجموع جوائزها المالية لأصحاب المراكز الأولى 7.82 مليون ريال.

وتختتم منافسات فئة “الجذاع” بإقامة أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن وعددها أربعة أشواط ومجموع جوائزها (4.4) ملايين ريال، حيث خصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول والثالث على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح)، و(بكار – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (700) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (1.275) مليون ريال قيمة جوائز كل شوط.

كما خصصت اللجنة الشوط الثاني والرابع على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح)، و(قعدان – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (500) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (925) ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسة لملاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.