متابعات 4 فرص عقارية بمزاد” أرسان” في الرياض

البلاد (الرياض) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “أرسان” الإلكتروني، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة من مساء يوم الجمعة 19/9/2025، حتى الساعة 8:00 من مساء يوم الأحد 21/9/2025، عبر منصة وصلت للمزادات. يطرح المزاد 4 فرص عقارية في مواقع مميزة بأهم الأحياء الراقية بحي الملقا وحطين والقيروان شمال مدينة الرياض. يتكون العقار الأول من بلك شريط يحتوي 24 قطعة بمساحة 13800 متر مربع، والعقار الثاني، أرض تجارية بمساحة 2428.4 متر مربع، والعقار الثالث فيلا بمساحة 875 مترًا مربعًا، والعقار الرابع فيلا بمساحة 875 مترًا مربعًا. تقع العقارات الأربعة على أهم الطرق الحيوية؛ كطريق محمد عبد العزيز الدغيثر، وبالقرب من طريق الملك فهد، والمسار الرياضي بطريق الأمير محمد بن سلمان، وبالقرب من طريق أنس بن مالك، والأحياء الراقية كحي الملقا وحطين والقيروان، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض؛ كبوليفارد الرياض سيتي سكوير 2، وبوليفارد وورلد، وبالقرب من مركز الملك عبدالله المالي، وحديقة تلال الرياض، وجامعة اليمامة؛ ما يجعلها وجهة مثالية. ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852