وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عددًا من الشخصيات المشاركة في منتدى البيت الأوروبي

15 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       7 سبتمبر 2025
واس (تشيرنوبيو)
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير -في مدينة تشيرنوبيو الإيطالية- الشريكَ الإداري والرئيس التنفيذي للبيت الأوروبي – أمبروزيتي / فاليريو دي مولي، وذلك على هامش النسخة الـ51 من منتدى البيت الأوروبي أمبروزيتي.
واستعرض الحبير خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الجبير على هامش المنتدى- المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج لويجي دي مايو، ورئيس المجلس التأسيسي لمؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن ولف غانغ إيشنغر، ومعالي وزير خارجية إيطاليا الأسبق السيد أنجلينو ألفانو، إضافة إلى عددٍ من الشخصيات المشاركة في المنتدى.

