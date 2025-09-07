وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري التشيك والبيرو لدى المملكة

البلاد (الرياض)
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة بافيل كافكا. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستبان. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.