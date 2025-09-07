السياسة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري التشيك والبيرو لدى المملكة

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       7 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة بافيل كافكا. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستبان. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
