وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري التشيك والبيرو لدى المملكة

كما استقبل عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستبان. وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.