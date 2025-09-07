معدلات قياسية تجاوزت المستهدف.. السعودية..1.4 تريليون ريال استثمارات محلية وأجنبية

البلاد (الرياض )

بمعدلات قوية، تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز رصيدها من الاستثمار المحلي والأجنبي، ضمن إنجازات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وتجاوزت جميع مستهدفاتها للعام الرابع على التوالي. ففي إطار البيئة الاستثمارية الجاذبة، حقق الاستثمار المحلي أداءً تاريخيًا في عام 2024م، بحصيلة أكثر من 1.3 تريليون ريال بالقطاعات الحيوية والجديدة، متجاوزًا المستهدف بنسبة 38%، مدفوعًا بشكل رئيس بنمو استثمارات القطاع الخاص غير النفطي، الذي مثّل 76 % من إجمالي الاستثمار المحلي. كما سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 119.2 مليار ريال، متجاوزًا المستهدف بنسبة 39 %، البالغ 109 مليارات ريال للعام الماضي.

وطبقا لبيانات وزارة الاستثمار، شهدت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلة إجمالي 660 مقرًا، والتراخيص الاستثمارية للشركات الأجنبية إلى أكثر من 50 ألف رخصة في قطاعات متنوعة؛ ما يعد علامة فارقة في رحلة التحول الاقتصادي والفرص الواعدة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، ويؤكد ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتطورة، التي تضمن حقوق جميع الأطراف.