لأول مرة.. سباق الهجانة للرجال والسيدات سعودي 100%

هاني البشر (الطائف)

سجل الهجانة والهجانات السعوديون العلامة الكاملة في “سباق الهجانة” للراكب البشري للرجال والسيدات ضمن مهرجان ولي العهد للهجن بتحقيقهم المراكز الأولى في الأشواط الخمسة، وذلك لأول مرة منذ إدراج سباق الهجانة في سباقات الاتحاد السعودي للهجن.

وتَوَّج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، محمد بن حماد البلوي اليوم الأحد، الهجانة أصحاب المراكز الأولى، في سباق الهجانة ضمن النسخة السابعة من المهرجان الذي انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن بجوائز مالية تبلغ 775 ألف ريال.

وخطف أصحاب المراكز الأولى في الشوط الأول والثاني المخصصة للرجال، والشوط الأول والثاني المخصصة للسيدات البطاقات المؤهلة المباشرة لسباقات الهجن ضمن منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة إسلامية.

الهجان السعودي، أحمد سلامه الجهني، افتتح ألقاب اليوم السادس بتحقيقه المركز الأول في الشوط الرئيسي الأول المخصص للرجال زمول (ثنايا – قعدان) برفقة المطية “عز الجيش” بتوقيت بلغ 8:54.402 دقيقة، فيما خطف الهجان، عزيز سلامه الحويطي، لقب الشوط الرئيسي الثاني حيل (ثنايا – بكار) برفقة المطية “بشاير” بتوقيت بلغ 8:45.405 دقيقة، فيما ذهب لقب الشوط الثالث زمول (ثنايا – قعدان) للهجان محمد عيد الحويطي، مع المطية “شريان” بتوقيت بلغ 8:55.758 دقيقة.



من جهته، حققت الهجانة ريما عبدالله الشويعي، لقب الشوط الرئيسي الأول (هجانة ـ سيدات) برفقة المطية “ابشر” بتوقيت بلغ 3:14.585 دقيقة، وخطفت الهجانة هديل حسين الشريف، لقب الشوط الثاني مع المطية “مبشر” بتوقيت بلغ 3:17.950 دقيقة.

وأقيمت اليوم 5 أشواط ضمن “سباق الهجانة” بمشاركة 78 هجاناً وهجانة من 8 دول، ثلاثة أشواط فيها للرجال، مسافة كل شوط (5 كلم)، وشوطين للسيدات بمسافة (2 كلم)، يحصل كل بطل شوط بجائزة مالية تبلغ 50 ألف ريال، وصولًا إلى 5 آلاف ريال لصاحب المركز العاشر.

وضمت قوائم الأشواط الخمسة هجانة وهجانات من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وعمان، والكويت، واليمن، والبحرين، والجزائر، وبريطانيا.

وحظيت النسخة الخامسة عام 2023 من المهرجان باستحداث اللجنة المنظِّمة إقامة شوط مفتوح نسائي دولي مسافته (2 كلم) يقام لأول مرة في ميادين الهجن السعودية، وذلك في إطار جهود الاتحاد السعودي للهجن تطوير رياضة المرأة، حيث شهدت نسخ المهرجان الماضية، إقامة 25 شوطاً ضمن “سباق الهجانة”.

يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سموِّ وليِّ العهد، واهتمام صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وإشراف من صاحبِ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.