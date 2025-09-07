في أول مباراة بعد وفاة جوتا.. المنتخب البرتغالي يقسو على أرمينيا بخماسية

سجل كل من جواو فيليكس (10 و62) وكريستيانو رونالدو (21 و46) وكانسيلو (33) أهداف المنتخب البرتغالي.
هذه المباراة هي الأولى لرفاق كريستيانو رونالدو بعد وفاة ديوغو جوتا؛ إثر حادث سير تعرض له شهر يونيو من العام الحالي.
وفي ذات المجموعة، انتهت مواجهة منتخب ايرلندا والمجر بالتعادل الإيجابي 2-2.
وفي المجموعة الثامنة، حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً ساحقاً على منتخب سان مارينو 6-صفر، وفاز منتخب النمسا على قبرص بهدف دون مقابل.
جواو فيليكس يفتتح التسجيل للمنتخب البرتغالي ⚽️🇵🇹 #تصفيات_كأس_العالم | #البرتغال_أرمينيا pic.twitter.com/r1lZuw8rAs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 6, 2025
كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني للبرتغال ⚽️🔥#تصفيات_كأس_العالم | #البرتغال_أرمينيا pic.twitter.com/aoSWfy6rir
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 6, 2025
كانسيلو يسجل الهدف الثالث ويحتفل على طريقة الراحل جوتا #تصفيات_كأس_العالم | #البرتغال_أرمينيا pic.twitter.com/ye2DXZI6Pz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 6, 2025