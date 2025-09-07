الرياضة

في أول مباراة بعد وفاة جوتا.. المنتخب البرتغالي يقسو على أرمينيا بخماسية

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       7 سبتمبر 2025
البلاد (جدة)
حقق المنتخب البرتغالي فوزاً كبيراً على حساب مضيفه منتخب أرمينيا 5-صفر أمس السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل كل من جواو فيليكس (10 و62) وكريستيانو رونالدو (21 و46) وكانسيلو (33) أهداف المنتخب البرتغالي.

هذه المباراة هي الأولى لرفاق كريستيانو رونالدو بعد وفاة ديوغو جوتا؛ إثر حادث سير تعرض له شهر يونيو من العام الحالي.

وفي ذات المجموعة، انتهت مواجهة منتخب ايرلندا والمجر بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي المجموعة الثامنة، حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً ساحقاً على منتخب سان مارينو 6-صفر، وفاز منتخب النمسا على قبرص بهدف دون مقابل.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

