زلزال جديد يضرب شرق أفغانستان

البلاد (كابول)

ضرب زلزال قوي شرق أفغانستان، ليضيف موجة جديدة من القلق لسكان المنطقة الذين ما زالوا يتعاملون مع آثار الزلزال المدمر، الذي وقع قبل أيام.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الزلزال الجديد بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع في إقليم كونار على عمق 10 كيلومترات. وشعر السكان في العاصمة كابل بهزة خفيفة، إلا أنه لم تُسجل حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

ويأتي هذا الزلزال بعد سلسلة هزات عنيفة ضربت شرق أفغانستان خلال الأيام الماضية، كان أبرزها زلزال بقوة 6 درجات وقع قبل منتصف ليل الأحد الماضي على عمق 8 كيلومترات، تلاه عدد من الهزات الارتدادية وزلزال آخر مساء الخميس.

وقد أعلنت حركة طالبان الحاكمة والهلال الأحمر الأفغاني أن الحصيلة الإجمالية للضحايا جراء الزلزال الأول بلغت نحو 2200 قتيل وأكثر من 3600 جريح، فيما تكاد البنية التحتية في المناطق المتضررة تنهار بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والمرافق الحيوية.

وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة في الوصول إلى القرى النائية بسبب الطرق المدمرة وانقطاع وسائل الاتصال، بينما يستمر السكان في مواجهة مخاطر نتيجة الهزات المرتدّة المستمرة والطقس القاسي في المنطقة.

وتدعو المنظمات الإنسانية الدولية إلى تقديم مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين، مع التحذير من احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية في حال استمرار الزلازل والهزات الارتدادية.