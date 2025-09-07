المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج للشباب

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا إلى نهائي كأس الخليج للشباب، إثر فوزه في نصف النهائي على حساب نظيره العراقي بنتيجة 2-1، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف سجله عبدالعزيز الشمري في الدقيقة 9، وأدرك المنتخب العراقي التعادل بهدف سجله عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 89، قبل أن ينجح صهيب الهوساوي في حسم اللقاء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 من عمر المواجهة.