المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج للشباب
الرياضة

15 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       7 سبتمبر 2025
البلاد (جدة)

تأهل المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا إلى نهائي كأس الخليج للشباب، إثر فوزه في نصف النهائي على حساب نظيره العراقي بنتيجة 2-1، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف سجله عبدالعزيز الشمري في الدقيقة 9، وأدرك المنتخب العراقي التعادل بهدف سجله عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 89، قبل أن ينجح صهيب الهوساوي في حسم اللقاء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 من عمر المواجهة.

وكان “الأخضر” قد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد أن افتتح مشواره بالفوز على منتخب اليمن بهدف دون مقابل، ثم تعادل مع منتخب الكويت، قبل أن يتغلب على منتخب قطر بهدفين دون رد.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

