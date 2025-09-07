الأمير فيصل يُتوج الفائزين في النسخة الـ ٣٤ من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

بدر النهدي (جدة)

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، التي نظمها الاتحاد الأردني للجولف بالتعاون مع نادي واحة أيلة للجولف، وبرعاية مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسط أجواء رياضية احتفالية احتضنتها مدينة العقبة، وبحضور رسمي تقدّمه سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والداعمة.

وجاء الحفل الختامي، الذي أقيم في نادي أيلة للجولف، تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة على مدار ثلاثة أيام من المنافسات الحماسية، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى من مختلف الفئات، التي سلّم جوائزها سمو الأمير فيصل بن الحسين.

وفي كلمة له خلال الحفل، أعرب المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة، عن فخره بنجاح البطولة التي جمعت عشاق اللعبة في أجواء تنافسية راقية وسط الجمال الطبيعي، مؤكداً اعتزازه بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ممثلة بسعادة المفوض ثابت النابلسي، ودعمها المتواصل للسياحة الرياضية.

وأضاف دودين: “نثمّن جهود اللجنة المنظمة والرعاة والداعمين، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث من متطوعين وفنيين وإعلاميين. كما نوجّه تحية خاصة لجميع اللاعبين من داخل الأردن وخارجه الذين قدّموا مستويات تنافسية راقية عكست الروح الحقيقية للبطولة”.

واختتم مؤكداً التزام “أيلة” بمواصلة الاستثمار في رياضة الجولف ودعم الشباب، والمساهمة في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الرياضة والسياحة الدولية.

من جهته، أشاد ناصر الشوملي، نائب رئيس الاتحاد الأردني للجولف، بالنجاح التنظيمي والفني الذي حققته البطولة في نسختها الرابعة والثلاثين، مؤكداً أن هذا الحدث بات يشكل محطة رئيسية على أجندة البطولات العربية والدولية للجولف، ومعبّراً عن فخره بالمستوى التنافسي المميز الذي قدّمه اللاعبون من مختلف الدول.

كما توجّه بالشكر والتقدير إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على دعمها المستمر، وإلى شركة واحة أيلة على استضافتها المتميزة، وإلى الاتحاد العربي للجولف على إشرافه وحرصه على تطوير اللعبة في المنطقة.

وأضاف الشوملي:” نثمّن بشدة جهود جميع الرعاة والشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث، وندرك أن هذا النوع من البطولات لا يمكن أن يحقق هذا المستوى من التميّز دون تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية”.

وخلال الحفل، تم تقديم دروع تكريمية للشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح البطولة، من ضمنهم: شركة واحة أيلة، فندق حياة ريجنسي العقبة، بنك الاتحاد، شركة TORO، وشركة ABS، إضافة إلى تكريم خاص لمدير البطولة، علاء بركات، تقديراً لجهوده التنظيمية. كما ثمّن الاتحاد جهود الحكام معاذ القطاطشة، ورياض المجالي، ونورة المجالي، وقيس علي.

وشهدت البطولة هذا العام مشاركة 103 لاعباً ولاعبة من 24 دولة تمثل العالم العربي وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، من بينها: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عُمان، الكويت، مصر، ليبيا، تونس، فلسطين، صربيا، لبنان، الأردن، بالإضافة إلى مشاركين من الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أستراليا، نيوزيلندا، فنلندا، أيرلندا، وبوتسوانا.

وجاءت النتائج النهائية حسب الفئات على النحو التالي:

• فئة الناشئين: أحرز لاعب المنتخب الوطني محمد الرواشدة اللقب بعد أداء مميز تفوق فيه على الصربي ألكسجي والتونسي مهدي بن يوسف.

• فئة الرجال: توج القطري دانييل سوكولوف بالمركز الأول، تلاه الإماراتي سام مولان، ثم مواطنه أحمد سكيك في المركز الثالث.

• فئة السيدات: فازت الفلسطينية ياسمين ظاهر بالمركز الأول، وجاءت اللبنانية لارا بخور ثانية، والأردنية ليليان مجاهد ثالثة.

• فئة الكبار: حل اللبناني شيخ موسى الزين أولاً، والأردني جو فضلي ثانياً، واللبناني طوني بو سرحال ثالثاً.

• فئة Stableford: أحرز البريطاني دومينيك بوجول المركز الأول، يليه الأردني ميشيل الشرايعة، ثم اللبناني عبدالرحمن الحوت.

وتُعد بطولة الأردن المفتوحة للجولف من أقدم وأهم البطولات في الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر على التصنيف العالمي للهواة، إضافة إلى دورها في الترويج للأردن، ولا سيما مدينة العقبة، كوجهة رياضية وسياحية متكاملة.

وتمثل البطولة جسراً للتواصل الرياضي والثقافي بين الدول العربية، وخطوة متقدمة نحو ترسيخ مكانة الجولف العربي على الخريطة العالمية.